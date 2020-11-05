РИАМО - 5 ноя. В ближайшие два года более 1,6 тысячи обманутых дольщиков Подмосковья получат свои квартиры в ЖК «Митино Дальнее» в Солнечногорске, ЖК «Березовая роща» в Раменском и ЖК «Бекасово-Сити» в Наро-Фоминске, говорится в сообщении пресс-службы Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства региона.

Всего региональному фонду предстоит завершить строительство 24 домов.

«Подмосковный фонд начинает процедуру оформления документов на каждый из этих объектов, первым этапом мы обращаемся в Арбитражный суд региона для передачи прав на жилые комплексы. Затем идет регистрация в Росреестре, техническое обследование и проектирование», - сказал директор Фонда защиты прав дольщиков Виталий Донченко.

Он добавил, что все подготовительные процедуры занимают до шести месяцев, далее уже начинаются строительно-монтажные работы.

В ЖК «Митино Дальнее» сложилась двоякая ситуация: с одной стороны, там четыре практически готовых корпуса, остальные четыре в низкой степени готовности. Застройщик ООО «Даналит» в рамках проекта ЖК «Митино Дальнее» должен был возвести 40 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. Но в конце 2018 года стройка остановилась и более 800 граждан стали обманутыми дольщиками.

В ходе судебных процедур застройщик признан банкротом. Средняя строительная готовность по объекту от 90% до 10%. Предварительный срок завершения проекта конец 2021 года.

ЖК «Бекасово-Сити» уже не первый год находится в «замороженном» состоянии, предыдущий застройщик-банкрот не передал проектной документации по проекту, подключения к коммуникациям также отсутствуют. Этот проект компании ООО «Квартал-сервис» должен был состоять из трех домов, но произошла остановка строительства в 2015 году и более 140 дольщиков остались без квартир.

На данный момент застройщик признан банкротом. Строительная готовность в среднем по жилому комплексу более 60%. Предварительный срок завершения - конец 2022 года.

«ЖК «Березовая роща» можно сказать и не начинал строиться, так что работы будем проводить практически с нуля», - отметил Донченко.

13 домов будут построены для дольщиков ЖК «Березовая роща» в Раменском. Часть корпусов не достроили, а часть компания «ОАО «Земли Московии» и не начала возводить. Застройщик признан банкротом. Строительная готовность всего ЖК не более 10%. Предварительный срок завершения проекта - конец 2022 года.