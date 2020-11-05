РИАМО - 5 ноя. Лучше всего покупать орехи в промышленной упаковке, так как при покупке на развес часто можно приобрести некачественный продут, говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

«Старайтесь покупать орехи только в местах санкционированной торговли, не стесняйтесь спросить у продавцов документы, подтверждающие их качество и безопасность. Обращайте внимание на сроки годности орехов – обычно он не превышает полгода», - говорится в сообщении.

Орехи не должны иметь прогорклый запах или вкус, следы плесени или порчи ни на ядрах, ни на скорлупе. Скорлупа не должна иметь каких-либо трещин, дырочек, сколов.

«Если вам необходимо купить очищенные орехи, берите объемные, издающие хруст ядра. От вялых и сморщенных орехов лучше отказаться», - уточняется в материале.

Орехи обладают высокой пищевой ценностью за счет большого содержания жирового компонента (45-60%) и являются высококалорийными продуктами (550-650 ккал в 100 граммах). Орехи содержат высокое количество калия, магния, кальция, фосфора, железа, селена, марганца, молибдена, никеля, кобальта, витаминов В1, В2, РР, Е, жирных кислот, в том числе Омега 3.

Орехи следует употреблять 1-2 раза в неделю, небольшими порциями (около 35 граммов).

Совместное употребление орехов и зерновых (например, выпечка с ореховой начинкой, мюсли или другие комбинированные завтраки) усугубляют аминокислотный дисбаланс в организме, поэтому целесообразно употреблять орехи совместно с молочными или кисломолочными продуктами, мясными блюдами, молочными кашами или десертами.