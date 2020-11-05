РИАМО - 5 ноя. На станции Толстопальцево Киевского направления Московской железной дороги при отправлении электропоезда Москва – Малоярославец произошел сход первого и частично второго вагона, пострадавших нет, сообщается в WhatsApp-канале МЖД.
Пассажиры электрички были эвакуированы.
«Для устранения последствий схода на место направлен восстановительный поезд со станции Бекасово. Из-за инцидента движение на Киевском направлении затруднено», - говорится в сообщении.
Московская железная дорога приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства.
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