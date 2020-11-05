РИАМО - 5 ноя. Президент РФ Владимир Путин наградил главу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Веронику Скворцову орденом Пирогова, сообщает Газета.ru.

Скворцову наградили за вклад в работу по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«В документе отмечается, что Скворцова внесла большой вклад не только в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавируса, но и в развитие системы здравоохранения», - говорится в сообщении.

В июле этого года глава государства подписал указ «Об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского» для дальнейшего совершенствования государственной наградной системы.

Николай Пирогов — известный русский хирург и ученый, основоположник военно-полевой хирургии.​