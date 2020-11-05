РИАМО - 5 ноя. Настольные игры позволяют хорошо провести время, находясь в контакте с реальным человеком, с их помощью также можно проявить себя или оценить другого человека, сообщает aif.ru.

«В любом групповом времяпрепровождении люди занимают какие-то позиции, роли, они учатся взаимодействовать с другими, тестировать различные модели поведения и получать обратную связь», — сказала психолог Алина Аккиева.

В частности, в настольных играх можно понять, умеет ли человек договариваться с другими, индивидуалист он или командный игрок, способен ли человек добиваться своего и побеждать, есть ли у него лидерские качества, как человек ведет себя в ситуации проигрыша (или когда не может получить то, что хочет).

По мнению эксперта, настольные игры также нередко используют на собеседованиях.

«Я знаю истории, где руководители при найме новых сотрудников на работу предлагают им сыграть в некоторые игры, чтобы увидеть качества человека и то, как он может себя проявить в такой определенной мини-симуляции», - добавила психолог.

Она отметила, что игры полезны не только тем, что показательны для наблюдателей, но и для самого человека, который может узнать о себе и своих моделях поведения что-то новое, а еще в процессе игры научиться чему-то.

По ее словам, игра — это безопасное пространство для эксперимента. Если человек никогда не рисковал, то он может это попробовать сделать на игровом поле и протестировать новые стратегии мышления и поведения. Или чуть жестче отстаивать свои позиции. Или, наоборот, научиться находить компромисс с другими участниками и сглаживать острые углы.​