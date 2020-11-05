РИАМО - 5 ноя. В период с 2021 по 2023 годы Москва займет у государства более 700 миллиардов рублей, это нужно, чтобы сохранить социальную направленность бюджета, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На следующий год и последующие мы будем занимать. За три года заимствований в проекте бюджета поставлено более 700 миллиардов рублей. Это самый большой объем заимствований в Москве за всю ее историю», - сказал мэр Москвы в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что это делается специально, чтобы сохранить социальную направленность и продолжать развивать город, продолжать вкладывать инвестиции.

По словам мэра Москвы, согласно проекту бюджета города на 2021-2023 годы, не урезано ни одной социальной программы, наоборот, они все проиндексированы.

«Бюджету нанесен вообще огромный удар во время пандемии. В этом году мы не досчитаемся доходов от того, что запланировано - около 500 миллиардов», - заключил мэр.