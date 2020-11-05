РИАМО - 5 ноя. В следующем году в Подмосковье планируют увеличить расходы на лекарства и специализированные продукты питания для лечения орфанных (редких) заболеваний более чем на 1 миллиард рублей, всего на это в проекте регионального бюджета предусмотрено свыше 1,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В Мособлдуме ведется подготовка бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов к публичным слушаниям.

«С каждым годом людей с редкими заболеваниями в регионе прибавляется и как следствие – необходимо увеличивать расходы, чтобы каждый пациент смог получить должное лечение. В этом году на данное направление было выделено более 300 миллионов рублей. На эти деньги, в том числе обеспечили более 2,4 тысячи льготных рецептов на лекарства», - сказала зампредседателя комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Ирина Слуцкая.

Кроме того, на развитие первичной медико-санитарной помощи в 2021 году предусмотрено почти 18 миллиардов рублей. Из них – более 13,2 миллиарда рублей планируют направить на обеспечение льготными лекарствами.

В Московской области с 2012 года ведется региональный регистр лиц, страдающих редкими заболеваниями. В 2013 году в него было включено 286 человек, а в 2020 году уже 959 человек. Также в регионе действует 300 аптек, причем 20 из них – круглосуточные, в которых можно приобрести льготные лекарства.