РИАМО - 5 ноя. Делегация Московской области примет участие в XIX молодежных Дельфийских играх России, которые пройдут с 6 по 11 ноября в режиме онлайн, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

В этом году игры посвятили 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Они включены в план основных мероприятий по проведению года памяти и славы.

«По сложившейся традиции участниками соревнования станут ученики детских школ искусств и студенты колледжей Подмосковья. Творческую делегацию представят 62 участника из 10 муниципальных образований региона», - говорится в сообщении.

Конкурсанты покажут свое мастерство во владении саксофоном, флейтой, эстрадным пением, ансамблевым народным пением, баяном-аккордеоном и во многом другом.

На протяжении последних лет Московская область входит в пятерку сильнейших команд Дельфийского рейтинга.

Дельфийские игры — это соревнования (конкурсы, фестивали), а также выставки и презентации в различных областях искусства. Истоки современных Дельфийских игр прослеживаются от античных Пифийских игр, проходивших в древнегреческих Дельфах. Среди участников и победителей Дельфийских игр много людей, продолжающих деятельность в области искусства.