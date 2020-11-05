РИАМО - 5 ноя. С начала отопительного сезона управляющие компании исполнили порядка 6 тысяч заявок жителей Подмосковья по вопросам отопления, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

Работу с обращениями по данным вопросам контролирует Госжилинспекция Московской области в Центре управления регионом (ЦУР).

«Обращения жителей в Единую диспетчерскую службу Московской области (ЕДС МО) принимаются по шести подкатегориям: «отсутствие отопления», «течь стояков и приборов отопления», «изоляция трубопроводов», «низкая температура в подъездах», «ненадлежащее качество коммунальной услуги (холодно/жарко в квартире)», «неполный/неравномерный прогрев прибора отопления», - говорится в сообщении.

Три четверти заявок в конце сентября и октябре исполнены по двум последним категориям (3 тысячи и около 1,5 тысяч соответственно).

Руководитель Госжилинспекции Ольга Федина напомнила, что, согласно правилам предоставления коммунальных услуг, нормативная температура воздуха в жилых помещениях Подмосковья должна быть не ниже плюс 18 градусов (в угловых комнатах плюс 20 градусов). Допустимые отклонения: в ночное время с 0:00 до 05:00 - не более чем на 3 градуса, в дневное время снижение температуры воздуха не допускается.

Отопление должно быть бесперебойным и круглосуточным в течение всего сезона. Допустимая продолжительность перерыва – не более 24 часов в течение месяца.

В случае несоблюдения данных требований необходимо обратиться в свою управляющую организацию. Сейчас это удобнее всего сделать через ЕДС МО. Заявку на портале eds.mosreg.ru УК принимают в течение 24 часов, а затем выполняют в регламентированные сроки. Исполнение находится под контролем Госжилинспекции, а заявитель должен согласовать выполненные работы для закрытия заявки.