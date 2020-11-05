РИАМО - 5 ноя. Ситуация с коронавирусом в Подмосковье непростая, планируется открыть временный госпиталь в «Крокус Экспо», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Неделя к неделе госпитализация растет, поэтому ситуация очень непростая. Мы ищем врачей, мы ищем средний медицинский персонал, мы активно каждую неделю делаем закупки препаратов для лечения, средств индивидуальной защиты. Все это сегодня поставлено на поток», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что из-за роста количества госпитализаций пациентов с коронавирусом открывается временный корпус в «Крокус экспо».

«Существует график открытия коек. Например, «Патриот», который мы открыли пару месяцев назад, сегодня заполнен наполовину. Напомню, что весной, когда мы построили «Патриот» и «Крокус», они практически остались не задействованы, то есть волна ушла. А сегодня нет карантина, экономика работает, и мы видим, что койки заполняются», - уточнил губернатор.

Он отметил, что в регионе проводится контроль по соблюдению масочного режима и термометрии, в том числе в школах.​

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Текстовая трансляция

5 НОЯБРЯ

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