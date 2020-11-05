РИАМО - 5 ноя. 95% больных коронавирусной инфекцией, которые скончались в московских больницах, до госпитализации занимались самолечением, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Вы знайте, кто умирает в наших больницах? В первую очередь это те, кто занимается самолечением - это 95%. Не надо пытаться найти подходящее лекарство в аптеке, вы можете выписать сами себе неправильное лекарство, загнать болезнь внутрь и получить тяжелейшее осложнение», - сказал мэр Москвы в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что, если человек болен коронавирусом, он должен обратиться к врачу, взять выписанный рецепт и получить лекарство согласно рецепту, а не заниматься самолечением.

«Лекарства у нас всегда были в достаточном количестве. Как только они появлялись,<...> мы сразу же закупали их и полностью обеспечивали необходимыми лекарствами амбулаторных больных», - подчеркнул мэр.

Ранее мэр сообщал, что система здравоохранения столицы на сегодняшний день справляется с теми вызовами и проблемами, которые есть.

С начала пандемии в городе выявили 450 436 случаев заражения Covid-19, умер 7071 заболевший, врачи вылечили 329 201 пациента.

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Текстовая трансляция

5 НОЯБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Собянин: В Москве пока локдауна не будет. Мэр столицы отметил, что система здравоохранения на данном этапе справляется с теми вызовами и проблемами, которые есть.

- Около 30 нарушителей масочного режима выявили на территории ТПУ «Планерная» в Москве. На них составили протоколы.

- Вернуть обоняние коронавирусным больным поможет употребление витамина А в комплексе с жирами. До 85% Covid-больных во время болезни не чувствуют запахов.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Песков заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ находится под контролем. Власти на всех уровнях делают все возможное для предотвращения распространения инфекции.

- До 97% пассажиров столичного метро носят маски. Температуру пассажиров контролируют с помощью тепловизоров.

- Депздрав Москвы опроверг информацию о доплате за госпитализацию в больницу Коммунарки. Все случаи, когда пациентам предлагают платную госпитализацию в эту клинику, являются обманом.

- Минздрав: Тест на коронавирус в 30–40% случаев дает ложноотрицательный результат. Проблема не в качестве теста, проблема во взятии материалов.

- Носитель коронавируса может быть опасен для окружающих не более 20 дней. Есть случаи, когда положительный результат анализа может выявляться довольно долго, срок доходит до двух месяцев. При этом человек может и не быть опасным для окружающих, и от него нельзя заразиться.

- За сутки в России зарегистрировали 19 404 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 588 больных. В Москве - 5 255.

- В Москве продлили дистанционное обучение школьников до 22 ноября. Столичные власти приняли данное решение из‑за обострения ситуации с коронавирусом.



- Ученые все чаще получают сведения о повторном заражении людей, поэтому тем, кто пережил заболевание Covid-19, не рекомендуется пренебрегать мерами защиты. Об этом сообщил вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

- 67 пациентов с коронавирусом умерли в столице за сутки. С начала пандемии в городе умерли 7071 пациентов с Covid-19.