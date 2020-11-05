РИАМО - 5 ноя. В рамках уголовного дела в отношении Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной следователи проверят новые факты в деле о незаконном завладении квартирами в Москве, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

В столице продолжается расследование дела, возбужденного по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина (часть 4 статьи 159 УК РФ). В рамках расследования Михаилу Цивину и Наталии Дрожжиной предъявлено обвинение.

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено, что в одной из телепередач федерального канала сообщается о женщине, проживающий в настоящее время за границей, которая опасается, что фигуранты уголовного дела могут завладеть ее дорогостоящей недвижимостью в центре Москвы», - говорится в сообщении.

Также в сюжете уточнялось, что неоднократно в адрес женщины поступали угрозы. Кроме того, ее избил Цивин.

Ранее вдова и дочь известного актера Алексея Баталова мошенническим путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в центре столицы, а также крупной суммы денег.

В рамках данного уголовного дела следователи проверят все факты озвученные в программе и дадут им правовую оценку. Расследование по уголовному делу продолжается.