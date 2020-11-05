РИАМО - 5 ноя. Сотрудники Росгвардии задержали женщину, которая попыталась вынести редкие исторические документы из здания Российского военно-исторического архива в столице, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Москве.

К сотрудникам Росгвардии обратилась работница читального зала. Женщина сообщила о странном поведении одной из посетительниц архива, которая прятала что-то в своих вещах.

«Слова смотрителя подтвердили записи с камер видеонаблюдения. Некоторое время женщина работала с историческим документом, а затем, осмотревшись по сторонам, свернула его и спрятала к себе в обувь», – говорится в сообщении.

Женщину задержали и передали следственно-оперативной группе МВД. Сотрудники, которые прибыли на место, изъяли у 62-летней жительницы столицы редкий документ, датированный 3 марта 1857 года.