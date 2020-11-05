РИАМО - 5 ноя. В столичный суд направлено уголовное дело в отношении 49-летней женщины и 56-летнего мужчины, обвиняемых в подкупе свидетеля в целях дачи ложных показаний, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.

«Обвиняемый по просьбе своего знакомого, находящегося в одном из столичных следственных изоляторов по обвинению в совершении убийства, согласился найти свидетеля по уголовному делу и передать ему за дачу ложных показаний <...> 30 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Деньги обвиняемому передала сожительница мужчины, находящегося в СИЗО. Затем обвиняемый, выполняя просьбу своего знакомого, оставил деньги под ковриком у входной двери в квартиру свидетеля в Серпухове.

Уголовные дела направлены для рассмотрения по существу в Серпуховский городской суд Московской области.