РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 ноя. В подмосковных Люберцах на улице Кирова сбили 88-летнюю женщину, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник правоохранительных органов.

По предварительным данным, в четверг в 16:00 водитель двигаясь по улице Кирова горокруга Люберцы, со стороны Москвы в сторону Московской области, совершил наезд на 88-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу.

«Женщина с различными травмами доставлена в медицинское учреждение. В настоящий момент сотрудниками ОГИБДД МУ МВД России Люберецкое возбуждено административное производство, в результате которого будут установлены причины и условия произошедшего дорожно-транспортного происшествия», - сказал сотрудник.