РИАМО - 5 ноя. В столице утвердили обвинительный акт по факту причинения телесных повреждений арбитру футбольного матча на стадионе «Спартак №2» летом этого года, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.

В начале августа 39-летний экс-футболист Роман Широков находился на футбольном поле стадиона «Спартак №2». Во время игры любительского матча в рамках турнира «Российская Медиа-Лига» он, пренебрегая нормами и правилами, подошел к главному арбитру и, выражаясь нецензурной бранью, ударил его в лицо.

«В результате потерпевший упал, прикрыв свое лицо руками, а обвиняемый ударил его ногой в область головы, причинив физическую боль и телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью потерпевшего», – говорится в сообщении.

Уголовное дело направят в мировой суд для рассмотрения по существу.