РИАМО - 5 ноя. В Московской области завершается подготовка к периоду зимнего содержания территорий, на сегодняшний подготовку закончил 61 округ, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.
В округах готовят к зиме дворы, внутриквартальные переезды, детские и спортивные площадки, парки, скверы и другие общественные пространства.
Министерство благоустройства региона проводит проверки подготовки предприятий к зимнему сезону. Особое внимание уделяется наличию пескосоляной смеси и противогололедных материалов.
Как отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин, к сезону готов 61 муниципалитет, что составляет 97%.
«Очень важно заблаговременно подготовиться к зимнему сезону, для эффективного предотвращения последствий снегопадов и гололеда», – отметил Хайкин.
Подготовка также позволяет снизить количество обращений по содержанию дворов в зимний период. Так, например, за зимний период 2019-2020 годов обращения по содержанию территорий поступили в семь раз меньше, чем за аналогичный период 2018-2019 годов.
Контроль за зимним содержанием территорий в Московской области осуществляется через мобильное приложение. Вся информация поступает и анализируется в ЦУР, на основании чего формируется рейтинг территорий.
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