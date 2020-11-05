РИАМО - 5 ноя. В Московской области завершается подготовка к периоду зимнего содержания территорий, на сегодняшний подготовку закончил 61 округ, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

В округах готовят к зиме дворы, внутриквартальные переезды, детские и спортивные площадки, парки, скверы и другие общественные пространства.

«Зимняя уборка включает в себя подметание снега, обработку территорий противогололедными материалами, зачистку ледяных накатов и вывоз снега. При уборке детских площадок не допускается металлических инструментов, применение механизированной техники. На детских площадках не допускается образование наледи и складирование снега», - говорится в сообщении.

Министерство благоустройства региона проводит проверки подготовки предприятий к зимнему сезону. Особое внимание уделяется наличию пескосоляной смеси и противогололедных материалов.

Как отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин, к сезону готов 61 муниципалитет, что составляет 97%.

«Очень важно заблаговременно подготовиться к зимнему сезону, для эффективного предотвращения последствий снегопадов и гололеда», – отметил Хайкин.

Подготовка также позволяет снизить количество обращений по содержанию дворов в зимний период. Так, например, за зимний период 2019-2020 годов обращения по содержанию территорий поступили в семь раз меньше, чем за аналогичный период 2018-2019 годов.

Контроль за зимним содержанием территорий в Московской области осуществляется через мобильное приложение. Вся информация поступает и анализируется в ЦУР, на основании чего формируется рейтинг территорий.