РИАМО - 5 ноя. В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, теперь можно включить режим исчезающих через семь дней сообщений, передает Газета.ru.

«Сообщения мессенджера зачастую остаются на телефоне навсегда, в то время как большая часть отправляемых сообщений не имеет особой ценности», - говорится в сообщении.

При включении нового режима, сообщения, которые отправляет пользователь в чат, будут исчезать через неделю. Любой пользователь в индивидуальном чате может включить или отключить данную функцию.

В групповых переписках управление режимом исчезающих сообщений может включить администратор чата.

Новый режим станет доступен всем пользователям WhatsApp в течение месяца.