РИАМО - 5 ноя. В День народного единства общественный транспорт в Московской области работал по расписанию выходного дня, за день им воспользовались более 1,8 миллиона пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

По сравнению с 2019 годом количество пассажиров на общественном транспорте уменьшилось на 18%. Это связано с обязательной самоизоляцией для жителей Подмосковья старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания.

«На железнодорожном транспорте проехало более 890 тысяч пассажиров, больше всего поездок совершили на Казанском, Горьковском и Ярославском направлениях. В автобусах региона проехало свыше 970 тысяч пассажиров. Наибольшей популярностью пользовались муниципальные автобусы, курсирующие внутри городских округов Подмосковья», - говорится в сообщении.

При этом в автобусах «Мострансавто» проехало 685 тысяч пассажиров, из которых более 357 тысяч зафиксировали поездки по социальным картам жителя Московской области и москвича.

Среди способов оплат поездки лидируют бесконтактные банковские карты, по которым совершено более 153 тысяч трансакций. Популярны были и транспортные карты «Стрелка» — пассажиры воспользовались ими порядка 152 тысяч раз.

Больше всего поездок на автобусах «Мострансавто» было совершено на маршрутах №22 «станция Пушкино – Ивантеевка (микрорайон Детская)», №344 «Химки (платформа Левобережная) – Москва (метро «Ховрино»)», №23 «Сергиев Посад – Пересвет».

В праздничный выходной на всех объектах инфраструктуры и в транспортных средствах были усилены меры безопасности.

С 12 мая при поездках в общественном транспорте Московской области необходимо надевать маску.