РИАМО - 5 ноя. Обвинительный приговор в отношении москвича Андрея Володина был вынесен Мировым судом по части 1 статьи 245 УК РФ, которая предусматривает наказание за жесткое обращение с животным, повлекшее гибель, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры столицы.

В середине июля Володин на заправочной станции на Ленинградском шоссе увидел уличного котенка. мужчина подманил котенка к себе, поймал его, сдавил шею, а после с силой бросил на асфальт. В момент падения животное получило травмы, которые привели к гибели.

«С учетом позиции государственного обвинителя Головинской межрайонной прокуратуры суд назначил Володину наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

На текущий момент приговор Володину еще не вступил в законную силу.