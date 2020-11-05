РИАМО - 5 ноя. В сентябре и октябре текущего года столичные спецстоянки пополнились 13 автомобилями премиум-класса за нарушение правил парковки, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

С начала осени эвакуировали на спецстоянки Ferrari, Maserati, Aston Martin, Chrysler, Ford Mustang, Rolls-Royce, Genesis, Maybach, две Tesla и три Bentley.

«Машины эвакуировали, так как их владельцы нарушали правила парковки, а многие и не один раз. За владельцем Ferrari, например, числится 14 штрафов за неправильную парковку, а за владелицей Bentley — 11», - говорится в сообщении.

Владелец того же Ferrari накопил за нарушение правил парковки 14 штрафов, из которых погасил только пять. У владелицы Maserati накопилось 17 штрафов, из которых семь она не оплатила.