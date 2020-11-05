РИАМО - 5 ноя. В Подмосковье реализуется «дорожная карта» по содействию развития конкуренции в Московской области на 2019–2022 годы, которая включает свыше 230 мероприятий по достижению 94 ключевых показателей развития конкуренции на 41 рынке, говорится в сообщении пресс-службы УФАС России по Московской области.

Также в нее входит 160 системных мероприятий по внедрению стандарта развития конкуренции в Московской области и 87 мероприятий, включенных в государственные программы Подмосковья, непосредственно направленных на развитие конкуренции в регионе.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 органы местного самоуправления Московской области принимают активное участие в реализации Национального плана развития конкуренции», - говорится в сообщении.

В уполномоченном органе по содействию развития конкуренции - комитете по конкурентной политике Московской области — в формате видеоконференцсвязи состоялось рассмотрение вопросов по повышению эффективности мероприятий по содействию развития конкуренции на территории 64 муниципальных образований региона.

«С участием заместителей руководителей муниципальных образований Московской области, специалистов профильных подразделений администраций муниципальных образований Московской области были рассмотрены актуальные вопросы по развитию конкуренции на рынках (сферах экономики) муниципальных образований Московской области, лучшие практики формирования информационных докладов о внедрении стандарта развития конкуренции на территории муниципальных образований Московской области», - говорится в сообщении.

Также обсуждалось проведение мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках Московской области.

Отдельно обсудили реализацию мероприятий по внедрению стандарта развития конкуренции в муниципальных образованиях Московской области и их направленности на достижение конкретных результатов.