РИАМО - 5 ноя. В текущем году порядка 63% всех входящих вызовов с неизвестных номеров у российских пользователей были спамом, передает Газета.ru.

Соответствующую информацию опубликовал сервис по определению номеров Kaspersky Who Calls.

«Зимой среди спам-звонков фиксировалось больше предложений с займами. Летом, после снятия самых строгих ограничительных мер, их доля уменьшилась, уступив место звонкам от коллекторов», - говорится в сообщении.

Также во второй половине мая этого года наблюдался резкий рост звонков с мошеннических номеров. Эта проблема больше всего затронула жители Москвы и Московской области. Число звонков в столичном регионе с подозрением на мошенничество выросло почти в два раза.

С лета подозрительная активность пошла на спад. На сегодняшний день доля мошеннических звонков составляет приблизительно 6,7% от всех входящих с неизвестных номеров.​