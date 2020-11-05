РИАМО - 5 ноя. Строящийся участок Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца обеспечит удобный подъезд к станции МЦК и МЦД Новохохловская, говорится в сообщении комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«После завершения строительства этого участка будет организован съезд с Третьего транспортного кольца по путепроводу в сторону улицы Нижегородской, организовано круговое движение с разворотом в сторону ТТК, подъезд к станции МЦК и МЦД-2 Новохохловская», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, кроме строительства самой дороги, на участке намерены возвести путепровод через железнодорожные пути МЦД-2 и два подземных перехода для удобства и безопасности пешеходов.

Также будут благоустроены территории рядом с ЮВХ. Так, здесь разобьют 4,3 гектара газона, высадят почти 300 деревьев и более 2,2 тысячи кустарников, обустроят цветники, уточнил Бочкарев

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по строительству участка Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта до ТТК.