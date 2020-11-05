РИАМО - 5 ноя. Россияне могут включить в электронную трудовую книжку записи о всех предыдущих местах работы за все время, передает Федеральное агентство новостей.

Документ можно будет заполнять со следующего года. Появится возможность внести сведения не только с 1 января 2020 года, а за весь период работы. В РФ намерены расширять возможности использования современных цифровых технологий в сфере труда.

«Со следующего года работники смогут включить в электронную книжку записи о своем стаже за все предыдущие периоды», - сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Чтобы включить записи о стаже нужно направить соответствующее заявление в пенсионный фонд России. Получить информацию о трудовом стаже можно будет с помощью портала Госуслуг. Использование электронного документа позволит упростить процедуру трудоустройства.​