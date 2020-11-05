РИАМО – 5 ноя. Доследственная проверка назначена спустя два года после смерти 20-летней участницы «Дома-2» Полины Лобановой, сообщает РЕН ТВ.

Предположительно, что в ночь своей гибели Лобанова приобрела экстази. Сейчас следствию предстоит найти людей, снабдивших ее наркотиками.

«Экспертиза показала, что смерть девушки наступила в результате сердечного приступа, вызванного употреблением 3,4-метилендиокси-N-метамфетамина или, проще говоря, экстази», - сообщил источник.

Есть вероятность, что после проверки будет возбуждено уголовное дело по статье 228.1 «Незаконное производство, сбыт наркотических средств».

Лобанову нашли мертвой летом 2018 года в квартире ее друга на Авангардной улице в Москве. Тогда официальной причиной смерти называли сердечную недостаточность.​