РИАМО - 5 ноя. Культурно-досуговый объект планируют возвести на улице Ставропольской на юго-востоке столицы, решение об этом принято на градостроительно-земельной комиссии Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«На рассматриваемом земельном участке площадью 0,9 гектара планируется построить новое здание, где могут разместиться магазины, спортклубы, кафе, а также выставочные залы, кинозалы и прочее», - говорится в сообщении.

Суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен составит около 18,5 тысячи квадратных метров.

Земельный участок может быть реализован на торгах.