РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 5 ноя. В День народного единства в ДК «Белая Дача» состоялся 20 юбилейный фестиваль «Играй, гармонь, в Котельниках!», говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

К сожалению, в этом году фестиваль прошел без зрителей, но велась прямая трансляция праздника в аккаунте культуры в Instagram.

«Гармонисты, певцы и творческие коллективы Москвы и Подмосковья продемонстрировали виртуозное владение гармонью, баяном, аккордеоном и порадовали зрителей мастерством исполнения частушек и народных песен. Душевными песнями о Родине открыла юбилейный фестиваль специально приглашенный гость - руководитель группы «Калина Фолк» Елена Комарова», - говорится в сообщении.

Всем участникам фестиваля были вручены благодарности и памятные сувениры.