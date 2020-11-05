РИАМО - 5 ноя. В 2021 году на реализацию проекта «Сохранение лесов» в Подмосковье, входящего в национальный проект «Экология», планируется выделить свыше 430 миллионов рублей, из которых 140 миллионов – областные средства, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию Владимир Шапкин отметил, что финансирование подпрограммы «Развитие лесного хозяйства в Московской области», как и других, сократят для того, чтобы направить эти средства на направления с высоким приоритетом, а именно на здравоохранение и социальную сферу.

«Несколько лет назад в области была проведена большая работа по восстановлению лесов. Все помнят события, когда распространение жука-короеда в наших лесах достигло максимума. Вот тогда были приняты срочные меры – выделены средства и на санитарную рубку, а затем на воспроизводство лесов. Так зародилась наша акция «Наш лес. Посади свое дерево», к которой подключаются тысячи людей ежегодно», – сказал Шапкин.

Он добавил, что расходы на национальный проект возрастут на 24% по сравнению с текущим годом. Деньги, которые планируется выделить, будут направлены на оснащение ведомств и организаций необходимой техникой – для лесовосстановления, пожаротушения и лесоразведения, а также на формирование запаса семян.

На борьбу с борщевиком Сосновского ежегодно будет направляться сумма в 8 миллионов рублей.

Глава комитета отметил, что важнейшим направлением работы является вывоз мусора с лесных участков, так как эта тема входит в топ обращений жителей к органам власти. На очистку леса планируется потратить 113,5 миллионов рублей.