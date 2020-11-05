РИАМО - 5 ноя. На здании министерства сельского хозяйства РФ в Москве прошло торжественное открытие мемориальной доски Герою Советского Союза, академику ВАСХНИЛ и РАН Борису Рунову, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия столицы.

Инициатива установки мемориальной доски на здании министерства, с которым неразрывно связана вся жизнь выдающегося ученого и практика, общественного деятеля и популяризатора сельскохозяйственной науки, принадлежит ветеранам отрасли.

«Героическое время нашей страны рождало немало самоотверженных людей. Таким был и Борис Александрович. Он отважно сражался на фронтах Великой Отечественной войны, заслужил два ордена Красной звезды и другие боевые награды, среди которых медаль «За отвагу». В свои неполные 20 лет на ближайших подступах к Берлину в 1945 году он совершил подвиг», - отметил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Около 50 лет жизни Герой СССР посвятил деятельности по развитию отечественного сельского хозяйства. С 1970 года по 1985 год занимал должность заместителя министра сельского хозяйства СССР.

Затем Рунов был избран академиком ВАСХНИЛ, членом-корреспондентом которого являлся с 1978 года. 90-е годы связаны с его большой научной и издательской работой в Российской академии сельского хозяйства и науки.

Рунов является автором более 300 научных трудов и пяти монографий по проблемам агропромышленного комплекса.