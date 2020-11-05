РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 ноя. В пекарне подмосковных Котельников выявили нарушения мер безопасности в период коронавирусной инфекцией, за что предпринимателю грозит штраф, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

В Котельниках продолжается ежедневный контроль использования средств индивидуальной защиты и выполнения профилактических мер на предприятиях торговли, общественного питания, а также бытовых услуг. Совместно с сотрудником полиции и представителем Роспотребнадзора было проверено несколько объектов на территории города.

«В одной из пекарен были зафиксированы серьезные нарушения. Помимо того, что сотрудники обслуживали покупателей без масок, либо она была надета недолжным образом, отсутствовала и разметка для соблюдения дистанции, а также средство дезинфекции», - говорится в сообщении.

Сотрудником Роспотребнадзора по данном факту был составлен протокол об административном правонарушении по статье 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». За такое нарушение предпринимателю грозит штраф.

«В ходе совместного рейда было выписано пять предписаний об устранении выявленных нарушений. Просим неукоснительно соблюдать масочный режим. Берегите себя и своих близких», - завершается в сообщении.