РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 ноя. Рабочие завершили ремонт тротуара площадью почти 150 квадратных метров на улице 3-е Почтовое отделение в городском округе Люберцы, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Подрядная организация МБУ «Люберецкое ДЭП» выполнила работы по ремонту тротуара вдоль дома №70 по улице 3-е Почтовое отделение в Люберцах. Общая площадь ремонтных работ составила 147 квадратных метров», - говорится в сообщении.

На тротуаре установили тактильную плитку для обеспечения доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения.