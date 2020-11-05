РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 ноя. Центральная библиотека имени Сергея Есенина приглашает жителей на онлайн-мероприятия 6 ноября, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«В 10:00 начнется виртуальное путешествие «Удивительные места. Светящийся лес в США». В 16:00 пройдет мастер-класс по изобразительному искусству», - говорится в сообщении.

Присоединиться можно к мероприятиям в социальных сетях Instagram и ВКонтакте, и проведите время интересно!