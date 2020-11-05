РИАМО - 5 ноя. В столице начата проверка по информации об оказании косметологических услуг, не отвечающих требованиям безопасности, девушка пожаловалась, что ее обожгли лазером, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«Женщине в частной организации в центре Москвы, косметологом проведена лазерная процедура на лице, в результате чего ей причинены ожоги», - сказала Иванова.

Она уточнила, что женщине потребовалось лечение от ожогов, образовавшихся после проведенной процедуры.

Историю рассказали на одном из федеральных каналов. В рамках проверки следователи дадут правовую оценку данному инциденту.