РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 ноя. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова посетила детский дом «Непоседы» в микрорайоне Железнодорожный Балашихи и навестила мальчика, проживавшего вместе с отцом в лесной самодельной хижине, он улыбается, со всеми подружился и занимается в кружках по робототехнике и лепке, сообщила детский омбудсмен в своем Instagram-аккаунте.

Мальчик, который был обнаружен сотрудниками полиции и проживал вместе с отцом в самодельной хижине в лесу без документов, не посещал медучреждения и не ходил в школу, 30 октября благодаря слаженной работе всех субъектов профилактики был помещен в детский дом «Непоседы».

«Приехала навестить его в детском доме. Все нравится. Совсем не грустит, уже улыбается и охотно рассказывает про свои будни. Занимается в кружках: с удовольствием ходит на робототехнику и лепку. Уже со всеми подружился. А тем временем папа восстанавливает документы с помощью узбекского посольства и нашей опеки», - написала Мишонова.

Она выразила надежду, что пройдет совсем немного времени, и малыш вместе с папой отправится в Узбекистан, где его уже ждет бабушка.