РИАМО - 5 ноя. Дмитровский кремль запускает проект «Музей, доступный для всех», призванный помочь детям с ограниченными возможностями окунуться в незабываемый мир искусства и истории, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Проект предполагает проведение лекций, познавательных экскурсий и мастер-классов в онлайн-формате два раза в месяц. Делается это для того, чтобы дети смогли проникнуться атмосферой музейного пространства.

«Сегодня в рамках этого проекта на платформе Zoom прошла первая онлайн-экскурсия «Дмитровский край в древности», которую для воспитанников из Дмитровского детского дома-интерната для детей с физическими недостатками и для умственно отсталых детей провел один из лучших экскурсоводов Подмосковья – Роман Сунгуров», – говорится в сообщении.

Присутствовавшие на первой онлайн-экскурсии с интересом следили за рассказами о самых ранних «стоянках» человека на Дмитровской земле, о занятиях предков и причинах, по которым это время носит название «Каменный век». И дети, и преподаватели интерната остались довольны встречей и поблагодарили музей за путешествие в прошлое.

Контакты для связи с музеем-заповедником «Дмитровский кремль»: 8 495 993-74-13, 8 496 227-40-07.

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