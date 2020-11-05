РИАМО - 5 ноя. Мальчик из Балашихи, который жил вместе с отцом в самодельной хижине в лесу, начала посещать кружки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

В подмосковной Балашихе полицейские после сообщений от местных жителей обнаружили маленького ребенка, живущего без документов с отцом — 46-летним жителем Средней Азии — в самодельной хижине в лесу. Мальчика доставили в больницу, ранее он не посещал медучреждения и не ходил в школу. Затем ребенка доставили в детский дом «Непоседы».

«Приехала навестить его в детском доме. Все нравится. Совсем не грустит, уже улыбается и охотно рассказывает про свои будни. Занимается в кружках: с удовольствием ходит на робототехнику и лепку. Уже со всеми подружился», - написала Мишонова на своей странице в Instagram.

Также она рассказала, что отец ребенка восстанавливает документы с помощью посольства Республики Узбекистан и органов опеки.

По словам детского омбусмена в регионе, вскоре ребенок с папой отправится в Узбекистан, где их ждет бабушка.