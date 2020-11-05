РИАМО - 5 ноя. Покупать цитрусовые советуют только в санкционированных торговых точках, фрукты должны быть спелыми, с неповрежденной кожицей, без признаков гниения, говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

«У продавца должны быть документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемой продукции», - говорится в сообщении.

Перед употреблением фрукты обязательно нужно тщательно помыть, так как мытье служит профилактикой острых кишечных инфекционных заболеваний и отравлений.

Лимоны, апельсины, мандарины, грейпфруты богаты не только витамином С, но и флавоноидами — антиоксидантами, защищающими организм от разрушения, и фитонцидами — природными веществами, повышающими иммунитет.

«Много в плодах и пектинов — растворимой клетчатки. Пектины улучшают пищеварение и способствуют выводу токсинов из организма», - напоминается в материале.

Но также цитрусовые имеют несколько противопоказаний. Например, их не нужно есть людям, склонным к аллергии, кормящим мамам (в период лактации цитрусы могут стать причиной аллергии у малыша).

Соки данных фруктов имеют высокую кислотность, поэтому могут стать причиной обострения хронического гастрита, язвы желудка или панкреатита. Также из-за высокой кислотности после употребления фруктов нужно почистить зубы или хотя бы прополоскать рот для защиты зубной эмали.