РИАМО - 5 ноя. Строительство гаражного комплекса в поселке Киевский новой Москвы было отменено в связи с неосвоением земли, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

На заседании Градостроительно-земельной комиссии было принято решение расторгнуть договор аренды участка земли в одностороннем порядке и прекратить инвестиционный проект.

«Частное лицо еще в 2002 году оформило договор аренды земельного участка площадью 0,44 гектара с намерением разместить здесь гаражно-строительный комплекс. Проект не реализован: оформлением дальнейшей документации инвестор не занимался, поэтому градостроительного плана земельного участка и разрешения на строительство объекта нет», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

На участке отсутствуют капитальные строения, он используется под открытую автостоянку.