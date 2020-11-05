РИАМО - 5 ноя. В Обручевском районе столицы в 2021 году планируется ввести в строй жилой дом по программе реновации, рассчитанный на 127 квартир, общая площадь которых превышает 7 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Жилой дом для переселения по программе реновации введут в эксплуатацию в следующем году в Обручевском районе по адресу: улица Гарибальди, владение 18. В настоящее время завершен монтаж монолитных конструкций, черновая отделка внутренних помещений выполнена на 90%. Строители приступили к чистовой отделке», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Возведение дома ведется по индивидуальному проекту. Под территорией внутреннего двора будет размещена одноуровневая подземная парковка. Фасады строения будут выполнены в бежевых тонах, а также облицованы керамогранитом, на них планируется установка корзин под кондиционеры.

Первый этаж дома останется нежилым. На нем планируется разместить лифтовой холл, зону для почтовых ящиков, помещение дежурного, а также технические. В будущем на первых этажах появятся социальные, культурные и коммерческие объекты, включая аптеки, сервисные службы, магазины.

Во всех квартирах предусмотрены остекленные балконы и лоджии. Квартиры жильцов будут начинаться со второго этажа. В доме будет уставлено два лифта на 400 и тысячу килограммов, также строение оснастят пожарной сигнализацией и видеонаблюдением.

Благоустройством территории вокруг дома займутся после завершения строительства. Запланирована высадка деревьев, кустарников, а также создание цветников. На территории будут обустроены спортивная и детская площадки. Безбарьерная среда позволит сделать передвижение маломобильных людей удобным и безопасным.

«На территории Юго-Западного административного округа в программу реновации включено 520 ветхих жилых домов. Для начала переселения в округе подобрано 47 стартовых площадок, продолжается работа по подбору новых площадок. Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, в целом реализация программы реновации идет равномерно по всему городу, в новые квартиры въехали уже более 20 тысяч москвичей. Несколько тысяч жителей пятиэтажек находятся в процессе переселения», - отметил Загрутдинов.