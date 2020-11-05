РИАМО - 5 ноя. В поселении Марушкинское, деревне Большое Покровское новой Москвы планируют построить административно-складской комплекс в функциональном стиле, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Все проектные решения направлены на улучшение логистики при доставке товаров. На территории заложены машино-места для грузовых автомобилей, которые смогут быстро разгружаться и загружаться», – сказал первый заместитель председателя Москомархитектуры, главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Объект возведут недалеко от Боровского шоссе. В составе комплекса будут входить двухэтажное административно-бытовое здание и одноэтажный склад. Общая площадь строений составит порядка 500 и 300 квадратных метров соответственно.

Фасады зданий комплекса выполнят из сэндвич-панелей белого цвета с оранжевой окантовкой на стыках.

Административное здание будет оснащено всем необходимым для функционирования предприятия, а складской комплекс обеспечит оптимальное время погрузки и разгрузки товаров.