РИАМО - 5 ноя. В микрорайоне Трехгорка в Одинцовском округе в декабре откроется транспортная развязка, которая строится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Местные жители обращались к губернатору с проблемой: из-за многочисленных пробок невозможно ни выехать, ни въехать в микрорайон.

«Это долгожданная развязка в Трехгорке, ведь микрорайон до сих пор испытывает проблемы с выездом и въездом. Мы также должны построить улицу Чистякова – это потребует от 8 месяцев до года. Каждый такой объект дорогостоящий, но крайне необходимый. Он меняет качество жизни», - сказал Воробьев.

Сейчас идет строительство путепровода протяженностью около 95 метров через платную автодорогу «Северный обход Одинцово», завершен монтаж металлического пролетного строения весом 380 тонн. Продолжаются работы по сооружению основного хода и съездов автодороги со стороны Рублевского проезда и поселка Трехгорка. Идут возведение пунктов взимания платы, устройство дождевой канализации, сетей связи и электроснабжения.

Протяженность новой дороги составит более 4 километров. Предусмотрена установка шумозащитных экранов, наружного освещения. Перспективная пропускная способность - порядка 10 тысяч автомобилей в сутки.

Развязка обеспечит снижение интенсивности движения транзитных транспортных средств в микрорайон Трехгорка, село Немчиновка и село Ромашково, бесперебойное и безопасное транспортное сообщение с платным участком. Это обеспечит альтернативный маршрут движения по направлению в Москву и обратно, существенно снизит загруженность автодороги М-1 «Беларусь».

«Хорошими темпами идет работа также на Репинской развязке, Путилковском шоссе, которые будут сданы до конца года. Задача - находить ресурсы и опережающими темпами строить новые дороги. Мы лидеры по количеству жилья, но что стоит новоселье, если нет возможности ни заехать, ни выехать из своего микрорайона. Поэтому это комплексная программа, которую мы реализуем», - подчеркнул Воробьев.