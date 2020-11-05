РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 ноя. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» закупил партию новых контейнеров для сухих отходов, которые установят на территории Воскресенского кластера, 116 емкостей будут размещены на контейнерных площадках в городском округе Люберцы, говорится в сообщении пресс-службы регоператора.

«Это первая поставка контейнеров для вторсырья в 2020 году, в Люберцах разместят 116 таких баков. В первую очередь синие емкости устанавливаем на вновь оборудованных площадках», - говорится в сообщении.

Кроме того, постоянно мониторят ситуацию с наполняемостью баков для вторсырья и ставят дополнительные сетки на тех площадках, где жители их активно используют и качественно разделяют отходы. И, конечно, постоянно проводят обновление контейнерного парка, заменяя устаревшие емкости.

Всего региональный оператор закупил 380 новых контейнеров для сухих отходов для установки на территории обслуживания.

В синие сетчатые контейнеры для сухих отходов нужно складывать пластик, макулатуру, стекло, металл и тетрапак, перед сдачей их нужно сполоснуть, высушить и утрамбовать. График вывоза вторсырья – не реже двух раз в неделю по мере накопления.

Серый контейнер определен для размещения обычных бытовых отходов смешанного типа (ТКО), которые не перерабатываются. В него необходимо складывать остатки пищи, средства личной гигиены, емкости, загрязненные продуктами питания. График их вывоза – ежедневно в теплое время года и не реже одного раза в три дня в холодное время года.