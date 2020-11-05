РИАМО - 5 ноя. Пятого и шестого декабря в Москве состоится вторая Международная выставка кошек Winter Cat Show, на которой в режиме онлайн будут представлены свыше тысячи питомцев, трансляцию можно будет посмотреть на сайте, говорится в сообщении пресс-службы организаторов выставки.

На выставке можно будет увидеть короткошерстных британцев, пушистых сибирских, редких манчкинов, той-бобов и других необычных кошек в режиме реального времени. Они продемонстрируют экспертам свою грацию, формы, цвет и блеск шерсти.

«В период ограничений, связанных с пандемией коронавируса, онлайн-формат — безопасный и удобный способ провести международную выставку и объединить на одной онлайн-площадке: профессиональных заводчиков, фелинологов, производителей кормов и аксессуаров для животных, владельцев кошек и тех, кто только собирается завести питомца», - сказал организатор онлайн-выставки Winter Cat Show Сергей Гришин.

На Winter Cat Show покажут более 40 пород кошек - участников со всей России: из Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Белгорода, Саратова, Тольятти, Сочи, Ставрополя, Хабаровска и других городов. Также ожидаются включения из Украины, Белоруссии, Казахстана; Узбекистана; Китая, Израиля, Испании, Эстонии и Ливана.

Леонид Леонтьев. Леонид Леонтьев. Леонид Леонтьев. 1 из 3

Гостями и участниками выставки станут представители ведущих фелинологических систем — Всемирная федерация кошек (World Cat Federation: WCF), Ассоциация любителей кошек (The Cat Fanciers’ Association: CFA), Международная федерация кошек (Federation Internationale Feline: FIFe), Ассоциация фелинологических клубов (Association of Feline Clubs: AFC), Международный союз кошек (International Cat Union: ICU).

Оценивать кошачью индивидуальность и красоту будут высококвалифицированные эксперты - фелинологи мирового уровня из России, ЮАР, стран Западной Европы.

Для любителей домашних животных подготовлена большая развлекательная программа: познавательные викторины, конкурсы и розыгрыши интересных призов, занимательные онлайн-квесты для всей семьи, интерактивное шоу от популярных блогеров и звездных гостей.

Перед зрителями выступят ветеринары, зоопсихологи, профессиональные заводчики, которые расскажут, как выбрать котенка и правильно о нем заботиться.

«Эксперты, заводчики покажут и расскажут об особенностях популярных и редких пород кошек, дадут советы по правильному уходу и содержанию», - отметила председатель правления РОО «Роскошные кошки» Марина Литвина.

Для юных зрителей эксперты бренда Purina проведут познавательные онлайн-уроки в рамках образовательной программы «Мы — твои друзья» об ответственном отношении к домашним животным. Маленькие хозяева домашних животных узнают о том, как правильно кормить и ухаживать за питомцем. С 2017 года охват программы составил уже более 650 тысяч детей из 30 регионов России.

Самые решительные гости смогут приобрести котенка у заводчиков или взять нового члена семьи на выставке-пристройстве, которой будет посвящена отдельная часть на Winter Cat Show.

Международный благотворительный фонд помощи животным «Дарящие надежду» и центр реабилитации временно бездомных животных «Юна» познакомят зрителей с подопечными из приютов, которые ждут с нетерпением своих хозяев.

Не выходя из дома, на сайте Winter Cat Show можно насладиться красотой хвостатых, усатых, пушистых и не только.

Winter Cat Show - 2020 станет грандиозным событием, которое создаст предновогоднее настроение профессиональным заводчикам и всем любителям домашних животных. Поучаствовать может любой хозяин кошки.

Пройти регистрацию участника на сайте Winter Cat Show несложно. Нужно следовать специальным подсказкам при заполнении анкеты, чтобы правильно подготовить кошку к выставке.

Трансляция будет доступна бесплатно из любого уголка России и мира на сайте.