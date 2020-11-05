РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 ноя. Каждый день более 80 дворников подрядных организаций очищают вручную дороги и проезды городского округа Люберцы, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Ежедневно более 80 сотрудников подрядных организаций вручную очищают дороги и проезды в Люберцах. Также в ежедневном режиме ведутся работы по промывке проезжей части и тротуаров, уборке посадочных площадок, подбору мусора на придорожной части», - говорится в сообщении.

С начала недели проведена очистка придорожной полосы от мусора, смета и опавшей листвы по улицам Строителей, Новой, Московской, Авиаторов, Побратимов, 3-й Красногорской. Произведена уборка газонов по улицам Южной, Электрификации, Комсомольской, Красногорской, Шевлякова, Мира, Воинов-Интернационалистов, а также по 1-му Панковскому проезду, Хлебозаводскому тупику.