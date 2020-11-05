РИАМО - 5 ноя. С начала 2020 года в столице построили свыше 100 километров дорог, также было возведено 17 пешеходных переходов и 23 искусственных сооружения, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В течение следующих трех лет планируется построить еще 272 километра дорог, 89 искусственных сооружений и 56 пешеходных переходов. Ключевым проектом на ближайшие годы остается строительство новых хордовых магистралей – Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады. Хорды улучшат связанность 73 районов Москвы, в которых проживает более 7 миллионов человек», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что до конца 2020 года запланировано возвести ряд крупных дорожных объектов. К ним относятся транспортная развязка МКАД с Волоколамским шоссе, автомобильная дорога от платформы Остафьево в Щербинку, продолжение Октябрьского проспекта в Троицке. В новой Москве планируется завершить строительство подъездных дорог к четырем пожарным депо.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее осмотрел ход работ по возведению участка Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца.