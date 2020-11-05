РИАМО – 5 ноя. Покупателям сметаны и майонеза необходимо обращать внимание на температуру, при которой продукт хранится в магазине, иначе они рискуют приобрести испорченный товар, говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

«Сроки годности качественной сметаны не могут превышать одного месяца. Покупать сметану, как и другие кисломолочные продукты, можно на рынках и в магазинах. Но ни в коем случае не стоит приобретать обезличенную продукцию, которую реализуют вдоль дорог, а также в местах несанкционированной торговли», - говорится в сообщении.

Упаковка продукта должна быть целая и без подтеков, на ней должно быть указано место производства и наименование изготовителя. Сметана хранится при температуре от 2 до 6 градусов.

«Если температура в холодильной витрине выше плюс 6 градусов, такой продукт лучше не покупать. Он опасен и может стать причиной пищевого отравления», - предупредили в Роспотребнадзоре.

После вскрытия упаковки сметану необходимо использовать в течение 2-3 дней. Открытую упаковку с майонезом нужно постараться использовать за 5-7 дней.

«В магазине майонез должен храниться в охлаждаемом месте без доступа прямых солнечных лучей при температуре не ниже 0 и не выше 18 градусов», - добавляется в материале.

Обычно срок хранения майонеза без консервантов в закрытой упаковке не должен превышать 30-45 дней при температуре не выше 10 градусов и 90-120 дней при температуре хранения от 10 до 18 градусов.

Специалисты не советуют употреблять майонез, в котором образовалось большое количество пузырьков, также не стоит есть майонез, чья консистенция стала желеобразной.

Кроме того, потребителям напомнили, что сметана и майонез являются в равной степени калорийными продуктами.​​