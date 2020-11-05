РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 ноя. Люберчан от 4 до 17 лет приглашают принять участие в конкурсе детских экологических и природоохранных проектов «ЭКОПОДМОСКОВЬЕ - 2020», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Организатором конкурса выступает комиссия по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области и Российское экологическое общество.

«Для участия необходимо подготовить рисунки, плакаты, видео и фотоработы, посвященные охране природы и отправить их на электронную почту организаторов. Конкурс проводится в 2 этапа: 1 этап: с 1 октября по 15 декабря 2020 года проходит прием заявок и работ на электронную почту konkurs2020@opmoeco.ru. 2 этап: с 16 по 25 декабря 2020 года – оценка работ. Итоги будет подводить компетентное жюри», - говорится в сообщении.

Работы будут оцениваться по трем возрастным группам: младшая — до 7 лет, средняя – с 8 до 12 лет, старшая — от 13 лет и старше.

В конце года будет проведено торжественное награждение победителей и всех участников конкурса. Победители будут награждены грамотами и ценными подарками от партнеров конкурса. Все участники получат памятные грамоты об участии в конкурсе.

С более подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте.