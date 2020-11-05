РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 ноя. Отдел ЗАГС Люберец перешел на новый порядок работы, для его посещения с ноября вводится предварительная запись через портал госуслуг, сообщили в управлении социальной политики администрации муниципалитета.

«ГУ ЗАГС Московской области информирует о переходе на новый порядок работы. Со вторника по субботу органы ЗАГС ведут прием с 09:00 до 18:00, воскресенье и понедельник – выходные. Представители ЗАГС в роддомах и перинатальных центрах работают с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00, воскресенье – выходной», - говорится в сообщении.

Прием заявлений в органах ЗАГС осуществляется через портал госуслуг или по предварительной записи по телефонам территориального отдела (за исключением регистрации рождения и смерти).

Для обращения в органы ЗАГС заявителю необходимо на портале госуслуг выбрать услугу, выбрать орган ЗАГС, выбрать дату и время. Заявитель приходит к определенному времени, не тратит время на подачу заявления, сокращается время на оказание услуги.

Временно приостанавливается чествование юбиляров, имянаречение. Заключение брака в торжественной обстановке проводится по ранее принятым заявлениям и по заявлениям с портала госуслуг. Могут присутствовать не более 10 человек, наличие масок и перчаток строго обязательно.

В случае ухудшения эпидемиологической обстановки и увеличения случаев заболеваемости органы ЗАГС будут работать в режиме «Одного окна». Регистрация браков будет проводиться в неторжественной обстановке (без гостей). Телефон горячей линии ГУ ЗАГС Московской области: 8(495) 694-18-64.