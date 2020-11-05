РИАМО - 5 ноя. В Москве в вечерний час пик в четверг пробки могут достичь 8 баллов из 10 возможных, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В вечерний час пик ждем до 8 баллов. Если вы собираетесь на машине в центр, то лучше подождите до 19:30», - говорится в сообщении.

После 19:30 на улицах Москвы станет свободнее. Крупных перекрытий в четверг не ожидается.

Затруднения движения, связанные с дорожными работами, будут на 82 километре МКАД по внешней и внутренней стороне, а также на Волоколамском шоссе и 68 километре МКАД.

Кроме того, аналогичные ситуации есть на проспекте Мира, Большом Каменном мосту, Пятницком шоссе в районе дома 54, ТТК и Нижегородской эстакаде, Дмитровском шоссе, Пересечении проспекта Андропова и улицы Нагатинская, а также на 53 километре МКАД в обе стороны.

Основные заторы ожидаются на Щелковском шоссе, проспекте Мира, Ленинградском проспекте перед МКАД, Волоколамском шоссе, Рязанском проспекте, 91 километре МКАД, а также на МКАД перед Волоколамским шоссе и по внутренней стороне от Липецкой улицы до Бесединского шоссе.

Также серьезные пробки будут на Садовом кольце, ТТК от улицы Новая Башиловка до Рижской эстакады.